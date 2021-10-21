أخبار عاجلة

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

غسل أموال وتمويل إرهاب.. هيئة دولية تدرج تركيا ومالي على «القائمة الرمادية»

Print
غسل أموال وتمويل إرهاب.. هيئة دولية تدرج تركيا ومالي على «القائمة الرمادية» غسل أموال وتمويل إرهاب.. هيئة دولية تدرج تركيا ومالي على «القائمة الرمادية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدرجت هيئة رقابية دولية تركيا ومالي على ما تعرف باسم «القائمة الرمادية» اليوم الخميس لإخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية وبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للانباء.

وقال ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي (فافت)، التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك «مشكلات إشراف خطيرة» على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر

محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية

محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني

حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني