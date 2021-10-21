غسل أموال وتمويل إرهاب.. هيئة دولية تدرج تركيا ومالي على «القائمة الرمادية»

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أدرجت هيئة رقابية دولية تركيا ومالي على ما تعرف باسم «القائمة الرمادية» اليوم الخميس لإخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية وبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للانباء.

وقال ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي (فافت)، التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك «مشكلات إشراف خطيرة» على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.