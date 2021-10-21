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شركة فايزر: الجرعة الثالثة تظهر فعالية مرتفعة تصل لـ 95.6%

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شركة فايزر: الجرعة الثالثة تظهر فعالية مرتفعة تصل لـ 95.6% شركة فايزر: الجرعة الثالثة تظهر فعالية مرتفعة تصل لـ 95.6%

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كشفت دراسة جديدة أجراها مختبرا فايزر وبايونتيك عن نتائج إيجابية حول الجرعة المعززة للقاح ، مؤكدين أنها تصل فاعليتها لـ 95.6%

وأفادت بيانات نشرتها شركتا فايزر وبيونتك من دراسة كبيرة اليوم الخميس أن إعطاء جرعة تنشيطية من اللقاح الذي طورته شركة فايزر وشريكتها بيونتك إس إي الألمانية للوقاية من فيروس كورونا، أعاد الفعالية بنسبة 95.6 في المئة ضد الفيروس المسبب للمرض بما في ذلك سلالة دلتا المتحورة منه.

وقالت الشركتان إن التجربة، التي لم تتم مراجعتها من شركات أخرى، أُجريت على عشرة آلاف مشارك أعمارهم 16 عاما فما فوق وخلصت إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة.

وجاءت نتائج التجربة غداة تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باستخدام جرعات تنشيطية من لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركتا مودرنا وجونسون اند جونسون وقولها إن على الأمريكيين أن يختاروا جرعة مختلفة عن اللقاح الذي جرى تطعيمهم به أساسا كجرعة تنشيطية.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير قد صرحت باستخدام جرعات تنشيطية من لقاح فايزر/بيونتك بعد ستة أشهر على الأقل من أخذ الجرعة الأولى للتطعيم وذلك لزيادة الحماية للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر وكذلك المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة ومن يتعرضون للفيروس خلال عملهم.

وقال مايكل يي محلل التكنولوجيا الحيوية في جيفريز إن نتائج التجربة تضاف للبيانات المتزايدة بأن الجرعات التنشيطية يمكن أن تسهم في توفير حماية طويلة الأمد من الإصابة المصحوبة بأعراض.

المصرى اليوم

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