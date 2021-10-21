متدربين جدد بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في كفرالشيخ

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بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أدى مجموعة من متدربي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قسم الالتزام باللائحة أمام الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للإستثمار خلال ختام الدورة التأهيلية للأعضاء الجدد بوحدة كفر الشيختحت إشراف د. عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ، موجهين الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على دعمهم لإنجاح مهمتهم.

جاء ذلك بحضور سلام العربي مسنق الصندوق بمحافظة كفرالشيخ،والدكتور إسلام طه معاون محافظ كفرالشيخ للإستثمار،ومحمود مرسي مدير مركز النيل للإعلام ، ورمضان حامد، مدير برامج مركز النيل، وماجدة عمر، مدير الأندية بمديرية التضامن الاجتماعي.

وتمكن أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوحدة كفر الشيخ من تنظيم ندوات توعية بعدد من قرى منها قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم،وبمركز شباب برج البرلس، احتوت الندوات عن اضرار المخدرات و معلومات عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي و تعريفهم بالخط الساخن "16023"، و مجانية العلاج و سريته و أهمية ، كما نظم أعضاء الصندوق حملة توعية بمحيط مركز شباب برج البرلس،للوصول لأكبر عدد من الأهالي لتوعيتهم.