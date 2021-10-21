أخبار عاجلة

الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم الدقهلية» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات -
سوني تطلق هاتفًا متطورًا لمحترفي التصوير (المواصفات والسعر) -
حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق -
سامي قمصان: «فوز الأهلي على الإسماعيلي رسالة بأن الهدف استعادة لقب الدوري» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض -
محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

8 وفيات و1232 إصابة كورونا جديدة في الأردن

Print

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و1232 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10903 وفاة و846033 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.06 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 16145 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 89 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 47 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 552 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 32 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1056 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 818985 حالات.

كما أشار إلى إجراء 24347 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10,635,015 فحصاً.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو : الملك يلتقي أردنيين في بولندا

بالفيديو : الملك يلتقي أردنيين في بولندا

البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب سوريا ونحتفظ بحق الرد

البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب سوريا ونحتفظ بحق الرد

ميقاتي: لبنان حريص على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية

ميقاتي: لبنان حريص على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية

الأردن يتسلم منحة أوكسجين طبي من السعودية

الأردن يتسلم منحة أوكسجين طبي من السعودية