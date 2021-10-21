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الجبلي : أفريقيا سوق كبير وغني وفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في

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الجبلي : أفريقيا سوق كبير وغني وفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في مصر الجبلي : أفريقيا سوق كبير وغني وفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في

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أكد الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، علي ضرورة التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والتى بدأت الدول المتقدمة في التوجه إليها في اطار الثورة الصناعة الرابعة مثل اليابان والولايات المتحدة والصين حيث بدأت تلك الدول في الإعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء ،والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والإبتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتى تسبب اضرار كبيرة للبيئة.
وفيما يتعلق بالسوق الافريقي اشار الجبلي الى ضرورة التوجه للسوق الافريقي برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية، مشيرا الى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التى وقعتها مع الدول الافريقية والتى تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة القارية بمثابة بوابة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها الى نحو من 40 الى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليار دولار حاليا من اجمالي الواردات الافريقية ما لا يمثل اكثر من ١%، مشيرا الى ضرورة توجيه الاستثمار المباشر وخاصة الأجنبي في مصر لخدمة السوق الافريقي.
كما شدد على أهمية تسيير خطوط الطيران بين مصر ودول القارة الافريقية لتسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال وحركة التجارة بين مختلف الدول، مشيراً أن أفريقيا سوق كبير وغني وفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في مصر.
وأوضح أن مشكلة السوق الافريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الافارقة بالمنتج المصري وهو ما يتطلب التواجد على الأرض من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة كمراكز للعبور لدول القارة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول الافريقية المجاورة مثل تنزانيا والتى تخدم 5 دول مجاورة.
وأكد الجبلي ان مصر قد عادت بقوة الى السوق الافريقي سياسيا بفضل جهود القيادة السياسية ولابد من الاستفادة من تلك الجهود لتحقيق ذلك المستوى اقتصاديا، مشدداً على أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الافريقي لتكون التجارة في الاتجاهين وتستفيد كافة الأطراف .

المصرى اليوم

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