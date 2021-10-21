مطالب بانشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة لتعزيز الصادرات

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أكد محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، علي ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها الى ١٠٠ مليار دولار وهي الاستثمار والانتاج والصناعة.

وأشار خلال ندوة تظمتها لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال إلى ضرورة انشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة، لافتا الى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة سوف تندثر ،منوها الى ضرورة التركيز على الانتاج وعلى المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث.

وأكد ابو العنين على ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية والصناعية ، مشددا على ضرورة منح حوافز للمستثمرين الأجانب.

واشار الى أن جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث أن الدول الاوروبية بدأت حاليا في البحث عن التعاون مع دول الجوار وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة النولون مما يهدد سلاسل امدادت القيمة .

وأكد أبو العينين، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة إلا أنه يحتاج للمزيد من الترويج بشكل جيد ،بالاضافة الى أهمية القضاء على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار.