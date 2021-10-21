صناعة رجال الاعمال : تخفيف الاعباء عن الصناعة شرط تحقية استراتيجية زيادة الصادرات

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قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تحفيز الانتاج الزراعي والصناعي بجانب الإهتمام بالقطاع الخدمي، مؤكداً على ضرورة خلق سلع جديدة وتنافسية مع نظيرتها من المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية.

و قال المهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة إن تحقيق مستهدف ال١٠٠ مليار دولار صادرات يحتاج الى انتاج لا يقل عما قيمته ٢٠٠ مليار دولار، بجانب تخفيف الأعباء للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، مشيراً إلى أن اللجنة قد أعدت مذكرة لرفع الاعباء عن الصناعة تتضمن إعفاء المصانع من تطبيق الضريبة العقارية، بجانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وغيرها من الموضوعات الهامة التي من شأنها النهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجهها.