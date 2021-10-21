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«إعلام النواب»: «حياة كريمة» أعادت الروح مرة أخرى لقصور الثقافة

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«إعلام النواب»: «حياة كريمة» أعادت الروح مرة أخرى لقصور الثقافة «إعلام النواب»: «حياة كريمة» أعادت الروح مرة أخرى لقصور الثقافة

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قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مبادرة «حياة كريمة» تطرقت لكافة المشروعات، بداية من توفير سكن كريم، للنهوض بمنظومة الصحة، والاهتمام بتوفير فرص عمل، ودعم المشروعات الصغيرة، وتهيئة الطرق وتحولت لمبادرة شاملة الهدف منها تغيير وجه الحياة في القرى والريف بشكل عام.
وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المبادرة تطرقت أيضا إلى نقطة هامة ألا وهى الوعى أهميته في تشكيل الشعوب، وذلك من خلال إلقاء الضوء على قصور الثقافة وإقامة فعاليات لتشكيل وجدان الأجيال الجديدة ونشر الوعى بين فئات المجتمع، حيث تقدم المبادرة بشكل دورى خدمات ثقافية وتحظى المناطق الحدودية بنصيب كبير من الاهتمام بالخدمات الثقافية، ومن خلال هذه الفعاليات يتم التأكيد على أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع، وترسيخ قيم السلام والتعايش، خاصة بعد اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة، من خلال مجموعة من التشريعات، التي تكفل لها المشاركة في الحياة السياسية، وتقلد المناصب الرفيعة.
وأشارت رشاد، إلى أن الفعاليات الثقافية تساهم بصورة كبيرة في تشكيل وجدان الأجيال الجديدة، خاصة وأنها تتضمن ورش فنية ومسابقات معلوماتية، وعروض فنية لإلقاء الضوء على بعض الملفات والموضوعات وكيفية التصدي للأفكار الهدامة وكيف تسعى قوى الشر للنيل من عزيمة وإصرار المواطنين من خلال نشر الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل ولهذا كان لزاما ان يتم التصدي لهذه الأفكار من خلال رفع الوعى وتعد القوى الناعمة من أهم وأبرز الأدوات لرفع الوعى.

المصرى اليوم

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