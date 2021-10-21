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انتقاد حزبي للشركات العقارية التى تتعسف ضد العمال : اساءة للإستثمار

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انتقاد حزبي للشركات العقارية التى تتعسف ضد العمال : اساءة للإستثمار انتقاد حزبي للشركات العقارية التى تتعسف ضد العمال : اساءة للإستثمار

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قال شعبان خليفة، أمين لجنة العمال بحزب المحافظين، خلال المؤتمر الذي نظمته اللجنة، امس، للاستماع إلى مشاكل عمال إحدى شركات الغزل والنسيج، وأعمال الصباغة، والملابس الجاهز، إن مثل هذه الأمور تجسد تعسف رجال الأعمال، وتسئ للاستثمار في ، مؤكدًا أن هناك تصفية ممنهجة بدءا من شهر 12 لعام 2020 وهناك تأخير مرتبات العمال، ثم في شهر 5 لعام 2021 شكاوي كيدية في العمال وصرف المرتبات على أجزاء بطريقة محجفة للعمال.
وأكد «خليفة» خلال كلمته، أن هذا التصرف يُمثل انتهاك لحقوق الانسان وحياة كريمة التي تتبناها الدولة والاسترايجية القومية لحقوق الانسان، كما أنها انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية والدستور والقانون المصري، وكذلك انتهاك لباب تشغيل النساء في الدستور التي تعمل لمدة 12 ساعة ولم تحصل على أجر أضافي وتعمل جبرًا، وانتهاك لتشغل النساء في باب العمل والذي ينص على أن أكثر من 100 سيدة يكن لها حضانة بالمصنع وأقل من 50 يتم التأجير لهم خارج المصنع
وتابع قائلاً: الكارثة الكبرى أن يصل العمال إلى أعمالمهم على حسابهم الشخصي بدون صرف مرتبات وفوق كل ذلك تعمد إيقاف المصنع وعدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه في ظل دعم الدولة لكل هذه المتطلبات، لافتًا إلى أن قانون العمل نص على أن الاغلاق يتم من خلال تشكيل لجنة برئاسة محافظ الاقليم، ولكن مثل هذه التصرفات فهي تسريح للعمالة بطريقة التجويع ثم في الغياب يتم اتهامه بالانقطاع عن العمل.

وأضاف أن تصرف أصحاب الشركات يُعد تسريح ممنهج بطريقة شيطانية تجسد الارهاب للعامل وتكدير حياته على مدار عام كامل، فهو نوع جديد من تسريح العمالة بالمهانة والذل، مؤكدًا أن كل هذا مخالف لما تنتهجة الدولة وحق العمل حق أصيل في الدستور .

المصرى اليوم

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