★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن ناديه لجأ إلى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية للطعن ضد عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

وأشار أدهم عبر تصريحات تليفزيونية إلى أنه لا يعلم من هو المنوط به معاقبة شيكابالا اتحاد الكرة أم رابطة الأندية موضحاً أن اتحاد الكرة يصدر أزمة لرابطة الأندية برفضه تنفيذ قرار التسوية.

وقال أدهم: «وفقاً للائحة اتحاد الكرة قرارات مركز التسوية والتحكيم ملزمة للاتحاد وبالتالي يجب تنفيذ قرار إلغاء عقوبة شيكابالا».