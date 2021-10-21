إعلامي يكشف قائمة الخطيب وتفاصيل اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي

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كشف الإعلامي إسلام صادق عن ملامح قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لخوض انتخابات القلعة الحمراء.

وقال صادق عبر تصريحات تليفزيونية إن الخطيب عقد اجتماعاً مع لجنة الحكماء بالنادي الأهلي وعلى رأسهم حسن حمدي رئيس النادي الأسبق وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وتيسير الهواري لحسم صراع نائب رئيس النادي.

وأوضح أن الخطيب استقر على بقاء العامري فاروق في منصب نائب الرئيس وسيكون لخالد مرتجي دور آخر إما في منصب أمين الصندوق أو في دور آخر مهم داخل القلعة الحمراء، مؤكداً أن خالد الدرندلي وجوهر نبيل ورانيا علواني ومهند مجدي خرجوا من القائمة وسينضم بدلا منهم محمد السلاب ومحمد شوقي وإمكانية ضم زكريا ناصف.