«الداخلية»: ضبط 201 قطعة سلاح نارى وتنفيذ (84606) حكما قضائىا

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واصلت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 201 قطعة سلاح نارى، 278 قضية مخدرات وتنفيذ 84606 حكم قضائى متنوع

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 201 قطعة سلاح نارى، مع 177 متهما»

وأضافت: «تم تنفيذ (84606) حكما قضائىا، كما تم ضبط 278 قضية مخدرات، بإجمالى 295 متهما، كما تم ضبط 42متهم هارب و29 متهما للقيام باعمال بلطجة، وضبط 373 دراجة نارية مخالفة»

وتابعت :«في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 26097مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 68 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8منهم»