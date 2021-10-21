الناقد الفني طارق الشناوي: استقالة أمير رمسيس من «الجونة» ليس لها علاقة بفيلم ريش

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أكد الناقد الفني طارق الشناوي، استقالة أمير رمسيس من منصبه كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وأشار الشناوي، في منشور له على صفحته على موقع فيس بوك: «استقال المخرج أمير رمسيس من موقعه كمدير فني للمهرجان خبر صحيح تماما.. ولكن هذه الاستقالة ليس لها أي علاقة بفيلم ريش وأمير سبق له الإشادة بالفيلم على صفحته اما الأسباب الحقيقية للاستقالة... فإن أمير لم يأذن لي بنشرها حتى الأن والأمانة الصحفية تفرض على احترام المصدر ومؤكد سوف انشر التفاصيل في التوقيت المناسب».

كان قد تردد أن سبب الأزمة والخلاف بين أمير رمسيس وإدارة مهرجان الجونة هو البيان الصادر عن فيلم ريش من المركز الصحفي للمهرجان، وأنه كان ضد نشره.

وقال البيان: «قدمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على مدار أربع سنوات مضت العديد من الأنشطة في مجال تعزيز الفن السينمائي وتنشيط السياحة المصرية، وعقدت دورته الرابعة في ظروف عالمية صعبة وذلك للتأكيد على مكانة مصر وحرص المهرجان على ابراز قدرة مصر والمصريين على تقديم مهرجانات في مستوى العالمية. ويقام المهرجان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، ما يؤكد انتماء المهرجان لمصر وولاءه لها».

وتابع: «يقدر مهرجان الجونة السينمائي ويعتز بكل صناع السينما في العالم وما يقدمون من إبداعات وتجارب سينمائية متميزة. ويقوم فريق العمل في المهرجان باختيار الأفلام بناء على جودتها الفنية والسينمائية فقط بمعايير المهرجانات السينمائية العالمية».

وهذا العام وفى دورته الخامسة جاء اختيار فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقا مع معايير اختيار الأفلام وحصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان «كان»

ويؤكد المهرجان أنه لم ولن يعرض أي فيلم بدون الحصول على التصاريح الرسمية تأكيدأ لأنه لا يحمل أية أساءة أو ضغينة في أي من عروضه المختلفة سواء داخل أو خارج المسابقة الرسمية وبرفض اية اساءة للدولة المصرية في أي حال.

ويؤكد مهرجان الجونة أنه يدعم السينما العالمية والفن بصفة عامة وأهمية أن يأخذ وضعه ضمن خريطة العالمية للمهرجانات ويفتخر المهرجان أنه مهرجان مصرى يقام على أرض مصر التي يكن لها كل الأحترام والتقدير في كل ما ينتمى للمهرجان.