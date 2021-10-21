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إعلامي: يكشف انطباع محمد صلاح عن كيروش ومرموش

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إعلامي: يكشف انطباع محمد صلاح عن كيروش ومرموش إعلامي: يكشف انطباع محمد صلاح عن كيروش ومرموش

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كشف الإعلامي إسلام صادق عن انطباع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني عن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة.

وقال صادق عبر برنامجه، إن محمد صلاح لديه انطباع رائع عن كيروش وأشاد به في جلسة مع بعض اللاعبي كما أكد أنه مدرب مميز ولديه قدرات رائعة.

وأشار إلى أن صلاح امتدح أداء زميله عمر مرموش اللاعب الجديد للمنتخب ونجم شتوتجارت الألماني ودافع عن اتهام مرموش بالفردية مؤكداً أن مرموش لديه دافع قوي لإثبات ذاته.

وأوضح أن صلاح أحضر 25 قميصاً لفريق ليفربول ومنحه لزملاءه في المعسكر الأخير للمنتخب.

المصرى اليوم

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