مكي: طولان عنفني عقب مواجهة الأهلي لهذا السبب.. ومكنتش مرتاح في المقاولون

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كشف أحمد حسن مكي لاعب المقاولون العرب السابق عن أزمة وقعت بينه وبين حلمي طولان المدير الفني السابق لحرس الحدود.

وقال مكي في تصريحات تليفزيونية: عقب مواجهة الأهلي وحرس الحدود والتي انتهت بثلاثية للأخير، خرجت مسرعا متوجها للقاهرة من أجل حضور حفل زفاف أحمد المحمدي.

وتابع: تفاجئت بغضب حلمي طولان وأنه أبلغ اللاعبين بعدم رضاه عن خروجي مسرعاً من الملعب وعدم العودة مع الفريق بالحافلة.

وأفصح: عقب عودتي للتدريبات عنفني وتم توقيع عقوبة على مع العلم أنني في اليوم التالي للمباراة كانت راحة وكنت في كل الأحوال لن أعود للقاهرة مع الفريق.

وأكد احمد حسن مكي أنه لا يعلم سبب فشل انتقاله لفريق الشرقية للدخان.

وأضاف: انتقالي للشرقية لم يتم، لأسباب لا أعلمها، كنت قد انتهيت من الاتفاق معهم على كل شيء.

وأردف: في المقاولون العرب ظهرت بشكل جيد في البداية وبعد ذلك ابتعدت عن المشاركة، وقبل نهاية الموسم تحدث معي عماد النحاس وأكد لي أنه سوف يغير طريقة اللعب وسيعتمد على مهاجم صريح وأنني سوف أشارك بشكل أساسي.

وأوضح: ظهرت بشكل جيد في أخر مباريات المقاولون العرب ولكن لم أجدد هناك لأني «مكنتش مرتاح» هناك.

وعن آخر العروض قال: وصل لي عرض ليبي، ولكني لم أرحب لأنه لم يكن أفضل شيء مع العلم أنني لعبت هناك لأهلي طرابلس وحققت معهم لقب المسابقة.