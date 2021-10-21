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أحمد شوبير يوجه رسالة للمشكيين في صحة الخطيب : «محدش هيدعي المرض»

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أحمد شوبير يوجه رسالة للمشكيين في صحة الخطيب : «محدش هيدعي المرض» أحمد شوبير يوجه رسالة للمشكيين في صحة الخطيب : «محدش هيدعي المرض»

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وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب السابق رسالة قاسية وقوية إلى من يشككون في حقيقة مرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأنه يدعي المرض ويتمارض من أجل كسب التعاطف.

وتعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لأزمة صحية طارئة عقب حفل تكريم الثنائي حسن حمدي رئيس النادي السابق وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وتم نقله على الفور لإحدى المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: رسالة لمن يرد التشكيك في صحته «محدش هيدعي المرض»، والخطيب سيخضع لفحوصات طبية من أجل معرفة سبب هذه الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وأضاف أحمد شوبير: أقول لمن لا يعلمون أن محمود الخطيب كان يعاني من آلام قوية في مؤتمر كشف الحساب الأخير لمجلس الإدارة خلال 4 سنوات والذي عُقد يوم الإثنين الماضي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وشاهدناه يجلس كثيراً على المنصة حين عرض اللقطات والفيديوهات، إلا أن الخطيب يوجه رسالة في التفاني في حب الأهلي.

المصرى اليوم

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