تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

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أصدر الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد في عدد من كليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد أحمد السيد الأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الباطنة العامة بالكلية، وتعيين الدكتورة جيهان عبد الهادي موسى الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة رئيسا لمجلس قسم المحاسبة بالكلية، وتعيين الدكتور محمد عبد الظاهر إبراهيم الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم المسالك البولية بالكلية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة رشا شاكر على الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بالكلية، وتعيين الدكتور محمد كمال أبو الفتوح الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم الصحة النفسية بالكلية، وتعيين الدكتور تامر جمال عرفة الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، وتعيين الدكتور محمد محمود يوسف الأستاذ بقسم الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية ) بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الهستولوجيا بالكلية.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتورة غادة محمد فتحي الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية رئيسا لمجلس قسم التصميم الداخلي والأثاث بالكلية، وتعيين الدكتور إسلام نظمي سليمان الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم الهندسة المعمارية بالكلية، وتعيين الدكتور أمجد جمال ابراهيم الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب رئيس مجلس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية.

كما قرر رئيس الجامعة، قيام الدكتورة سارة عبدربه محمد الأستاذ بقسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم بالكلية، والدكتور أيمن على أحمد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية، وقيام الدكتور محمود أحمد جودة الأستاذ المساعد بقسم التصميم الصناعى بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس قسم التصميم الصناعى بالكلية.