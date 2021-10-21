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صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم

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فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم
ومضات شبيهة بالبرق سبقت دوي الانفجارات

فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم

كشف صادم، لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين صباح اليوم الخميس، وهو الانفجار الذي وقع في مطعم بمبنى سكني وتجاري في مدينة شنيانغ شمالي شرق الصين، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين.

وحسب بيان نشرته السلطات المحلية؛ فإن الحادث الذي وقع في الثامنة و20 دقيقة صباحًا، "تسبب في دمار عدد من المحلات التجارية والمباني السكنية في المنطقة".

وظهرت من لقطات بثتها بعض المحطات التلفزيونية المحلية، ومضات شبيهة بالبرق، ساطعة وضخمة، سبقت دوي سلسلة انفجارات نتجت عن انفجار الغاز. كما ظهرت مركبات مدمرة بالكامل، وجوانب كاملة من المباني لَحِقَ بها التهديم، وتَكسر ما فيها من زجاج.

وأكدت السلطات المحلية في البيان: أنها فتحت تحقيقًا لمعرفة سبب الانفجار، الذي هرعت إلى مكانه فِرَق إنقاذ، وقدمت خدمات الطوارئ، وتم نشر 35 سيارة إطفاء إضافة إلى 110 من رجال الإطفاء من 3 محطات إطفاء مختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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