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تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية

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تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية
ضمن جهود التكامل بين القطاعات الحكومية لتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية 2030

تعاون بين

وقّعت الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف، مذكرة تعاون تهدف إلى الاستفادة من تجربة الهيئة العامة لعقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية لعقاراتها، ورفع مستوى التنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف، والتنسيق في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها لهيئة الأوقاف، وحصر عقاراتها.

ويهدف التعاون أيضاً إلى بحث سبل التعاون مع الذراع الاستثماري لهيئة الأوقاف شركة أوقاف للاستثمار، وكذلك التنسيق حيال طلبات تملك العقارات الوقفية لدى الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات إحكام.

وقّع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي.

وتأتي مذكر التعاون في إطار تكامل الأدوار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في ضوء رؤية المملكة 2030م، وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية لتلبية الاحتياجات التنموية وتحقيق الاستدامة، وإيجاد المُمكنات لخدمة المجتمع وتوفير الحلول العقارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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