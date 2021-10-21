فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

ناقشت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوى وذلك خلال الاجتماع الذي تم بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بمقر الوزارة بالزمالك والذى جاء في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين كل من وزارة السياحة والآثار، ولجنة السياحة بالنواب والاتحاد المصرى للغرف، وبحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وأكدت النائبة نورا على أن الهدف هو دعم قطاع السياحة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال الترويج للمقصد السياحى المصرى باستخدام أفضل الأساليب الحديثة عالمياً والتنشيط السياحي محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق لأن قطاع السياحة يعد من القطاعات الحيوية الهامة، مؤكدةً على أهمية صناعة السياحة، التي تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وتساهم في توفير فرص العمل .

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها والتي منها جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكيد على التزامهم بتطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بداية من ١ نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخراً.

وأضافت النائبة نورا على أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري الصادر مؤخراً والذي سيتم العمل به أيضا بداية من ١ نوفمبر القادم والخاص بتنظيم عمل الرحلات الاختيارية لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة وقد تم الانتهاء خلال هذا الأسبوع من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria «Hc»، وجاري العمل على إعادة تقييم باقي المنشآت الفندقية العاملة حالياً على مستوى الجمهورية.