أوقاف شمال سيناء تتابع ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد

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يتابع الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، فتح دورات المياه في مختلف المساجد على مستوى المحافظة.

وأكد جمعة، في بيان، على ضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه صيانة ونظافة وتعقيم دورات المياه بالمساجد والزوايا التي تقام فيها الشعائر، وأن تكون دورات المياه صالحة تماماً وآمنة للاستخدام.

وشدد جمعة على مديري الإدارات والمفتشين بالتنبيه على أئمة المساجد باستمرار ومتابعة الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف لعودة فتح دورات المياه في المساجد.

من جانبه، أكد الشيخ حسين البنديرى مدير عام الدعوة بالمديرية، على أن لجان المتابعة والتفتيش لم ترصد أي مخالفات خلال اليوم الاول من فتح دورات المياه بالمساجد.