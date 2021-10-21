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إطلاق مسابقة أجمل كلية بين كليات جامعة الأقصر

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إطلاق مسابقة أجمل كلية بين كليات جامعة الأقصر إطلاق مسابقة أجمل كلية بين كليات جامعة الأقصر

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أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، إطلاق مسابقة أجمل كلية من خلال خدمة المجتمع وشئون البيئة بالجامعة. وتمت الموافقة على مقترح إطلاق مسابقة أجمل كلية على مستوى الجامعة، بما يعزز قيم الجمال وتوفير المناخ الملائم للعملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي، على أن تشكل لجنة تقوم بمتابعة وتقييم الكليات.

كما وافق مجلس خدمة المجتمع وشؤون البيئة، على عدة قرارات منها؛ تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد بكليات الجامعة، بحسب الجدول الزمني الذي وضعته الجامعة بالتنسيق مع إدارات الكليات، على أن تكون بداية البرنامج يوم 26 من أكتوبر الجاري، وينتهي في 9 من نوفمبر المقبل.

كما وافق المجلس على خطة القوافل الطبية، المقرر تنظيمها خلال أكتوبر وحتى ديسمبر المقبل، بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية لأهالي الأقصر وفي إطار الدور الخدمي الذي تقوم به الجامعة تجاه المجتمع المدني، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ومستشفى الكرنك الدولي.

المصرى اليوم

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