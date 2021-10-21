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مازالت الدماء تسيل على الدائري الأوسطي، فخلال 48 ساعة حصد الطريق الدائري 25 ضحية وأصيب 4 آخرون في حادثي، الأخير كان يوم الأربعاء، عندما اصطدمت «تريلا» ب«سيارة ميكروباص» محملة بالمواطنين كانت في طريقها إلى الصعيد، وأسفر الحادث عن مصرع 19 مواطنا ، إثر تخطى سيارة نقل «تريلا» للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس، لتدهس سيارة ميكروباص، وقبلها بساعات كان هناك حادث على نفس الطريق في منطقة البدرشين، حيث حصد أرواح 6 عمال وأصيب 4 آخرون.

كشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا جميعهم ماتوا في التصادم، وان الضحايا من محافظتي المنيا واسيوط، وان من بين الضحايا أسرة كاملة، مكونة من أم وطفلتيها ووالدهما، كما تبين أن عددا كبيرا من الضحايا هم عمال في مزارع بمنطقة وادي النطرون، وأصل إقامتهم قرية أبوكريم التابعة لمركز ديروط بأسيوط، وأنهم كانوا في طريق عودتهم إلى أسرهم في إجازة من العمل.

كشف عدد من أهالي وزملاء وأقارب ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي، أمام جهات التحقيق، إن ذوويهم من قرية عرب أبوكريم التابعة لمركز ديروط بـ أسيوط، وجميعهم ضحايا «لقمة العيش».

وقال الأهالي، توجد علاقة نسب وصلة قرابة بين الضحايا، وأغلبهم عمال باليومية في وادي النطرون، مشيرين إلى أن الضحايا كانوا عائدين إلى مسقط رأسهم في إجازة من العمل «المولد النبوي»، لكن إرادة الله كانت مصرعهم على الطريق.

وأضافوا قائلين: «تلقينا اتصالات بأن ميكروباص كان يقلهم صدمته تريلا وتحركنا على المستشفى ونحن في انتظار استلام الجثمانين».

وكانت المعاينة، كشفت أن قائد التريلا اصطدم بـ 3 أعمدة إنارة والحاجز الخرساني للطريق القادم من منطقتي الفيوم والتجمع، مخترقًا الحاجز والجزيرة الوسطى واصطدم بسيارة أجرة ميكروباص في الاتجاه المعاكس.

عقب البلاغ إلى غرفة عمليات المرور، تم الدفع بعشرات الأوناش إلى الطريق الدائري الأوسطي، وتحديدا عند مكان الحادث، كما تم الدفع بخدمات مرورية إضافية لدعم الخدمات الموجودة هناك، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى مكان الحادث، وتم الاستعانة بالأوناش لفصل السيارتين عن بعضهما البعض، وإزالة آثار الحادث عن نهر الطريق، والتي أدت لتعطل الحركة المرورية به، لانشغال قائدي المركبات بإنقاذ من يمكن إنقاذه من الضحايا.

وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الدائري الأوسطي، بعد رفع آثار حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل «تريلا» بميكروباص، ظهر أمس، وأعيد تسيير الحركة مجددا، دون الحاجة لإجراء أية تحويلات مرورية.

كشفت التحقيقات، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الإثنين أعلى الطريق الدائري الأوسطي بين سيارة محملة بالعمال ومتجهة إلى منطقة المصانع بمدينة 6 أكتوبر، وبين سيارة نقل أعلى ترعة سقارة، واسفرت عن مصرع 6 واصابة 4 اخرون، وذكر المصابون من مستقلي السيارة الأجرة أنهم كانوا يستقلون السيارة في طريقهم إلى عملهم، وفوجئوا بحادث التصادم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الدائري الأوسطي في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين نقل وأجرة يستقلها عدد من العمال من إحدى قرى البدرشين، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وجاري استعلام رجال المباحث عن حصيلة الوفيات وحالة المصابين.

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثث باقى ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى بالبدرشين، بعد ارتفاع عدد الضحايا لـ6، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم حول الحادث.

حادث الطريق الدائري الأوسطي - صورة أرشيفية

حادث الطريق الدائري الأوسطي - صورة أرشيفية

حادث الطريق الدائري الأوسطي - صورة أرشيفية

حادث الطريق الدائري الأوسطي - صورة أرشيفية

حادث الطريق الدائري الأوسطي - صورة أرشيفية