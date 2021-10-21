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«بالغناء والرقص».. الهند تحتفل باستخدام مليار جرعة من لقاحات كورونا

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«بالغناء والرقص».. الهند تحتفل باستخدام مليار جرعة من لقاحات كورونا «بالغناء والرقص».. الهند تحتفل باستخدام مليار جرعة من لقاحات كورونا

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احتفلت الهند اليوم الخميس بوصول حملة التطعيم ضد كورونا على مستوى التلقيح بمليار جرعة وأشادت بالإنجاز عن طريق أغان وتسجيلات مصورة على الرغم من أن التراجع في الفترة الأخيرة في وتيرة التطعيم يثير قلق مقدمي الخدمات الطبية.

فبعد بداية بطيئة في منتصف يناير، غطت حملة التطعيم ثلاثة أرباع البالغين من السكان وعددهم 944 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل لكن نسبة 31 بالمئة فقط منهم تلقت الجرعتين. وتريد الحكومة استكمال تطعيم جميع البالغين بحول نهاية العام.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر يقول «الهند تكتب التاريخ... نشهد انتصار العلم والمؤسسات الهندية وروح العمل الجماعي بين 1.3 مليار هندي».
واحتفل مودي بهذه المناسبة بزيارة مستشفى حكومي في نيودلهي. وأعلنت وزارة الصحة عن برامج موسيقية واحتفالات أخرى على مستوى البلاد وإضاءة خاصة لبعض المعالم الأثرية منها سجن من عهد الاستعمار.

وجاء نحو 90 بالمئة من اللقاحات المستخدمة في البلاد من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح الذي ينتج نسخا مصرح بها من لقاح أسترازينيكا. وزاد المعهد طاقته الإنتاجية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها منذ أبريل نيسان ويمكنه الآن إنتاج 220 مليون جرعة شهريا.

واستأنف المعهد ببطء التصدير لأول مرة منذ أبريل عندما منعت الحكومة بيع اللقاحات للخارج لتلبية الطلب المحلي مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة.
وهنأت منظمة الصحة العالمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الهند في توفير اللقاحات لبرنامج كوفاكس، نيودلهي على هذا الإنجاز.

وقالت بونام كيترابال سينغ، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا، «التقدم الذي أحرزته الهند يجب أن ينظر إليه في سياق التزام الدولة وجهودها الجديرة بالثناء لضمان توافر هذه اللقاحات المنقذة للحياة على مستوى العالم».

المصرى اليوم

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