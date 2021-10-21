في رسالة إلى نجيب ساويرس.. رئيس حزب النور يهاجم مهرجان الجونة السينمائي

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هاجم يونس مخيون، رئيس حزب النور، مهرجان الجونة السينمائي، وانتقد تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد مؤسسي المهرجان، بسبب رده على منتقدي المهرجان حين قال: «موتوا بغيظكم».

وقال يونس مخيون، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «خرج علينا رجل الأعمال نجيب ساويرس بتصريح موجه إلى منتقدي مهرجان العري والابتذال المسمى بمهرجان الجونة يقول لهم: موتوا بغيظكم».

أضاف: «ساويرس عندما يخاطب منتقدي هذا المهرجان، فهو في الحقيقة يخاطب جموع الشعب المصري الذي يرفض هذا الإسفاف بما يملكه من قيم ومثل وأخلاق. والمرأة المصرية ليست هذا النموذج الذي تعرضونه وتقدمونه في مهرجاناتكم وفنكم المزعوم من العري المبتذل والخيانات الزوجية والعلاقات المحرمة».

تابع: «الشاب المصري ليس هو البلطجي ولا الأسطورة وليس هو الشاب المترف التافه صاحب العلاقات النسائية اللا أخلاقية، إنما هو البطل في ميادين التضحية والفداء والدفاع عن الوطن، هو المكافح من أجل لقمة عيش كريمة، هو الجيش الأبيض الذي يواجه الجوائح ويسقط منه شهداء، هم وهم وهم».

كان المهندس نجيب ساويرس رد على بعض الآراء التي تعتبر المهرجان مجرد فساتين للفنانات، وقال في تصريحات صحفية سابقة: «اللي بيقول كده بيصعب عليا، دي ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عاوزين يشوفوا جمال أو فرح».

وأضاف: «الناس دي عاوزة ترجعنا للوراء، أنا غيَّاظ، باحس إننا كل ما نتقدم للأمام ونعرض الحرية والثقافة بتاعتنا والإبداع بتاعنا هم يتململوا في مكانهم، إن شاء الله يموتوا بغيظم».

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الخامسة حتى الجمعة 22 أكتوبر الجاري.