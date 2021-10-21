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: شيكابالا من حقه المشاركة أمام إنبي

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الزمالك: شيكابالا من حقه المشاركة أمام إنبي : شيكابالا من حقه المشاركة أمام إنبي

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أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي ، أن رابطة الأندية صاحبة القرار في الوقت الحالي في ملف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا موقفه سليم من الناحية القانونية تماما وننتظر إخطار رسمي من لجنة الأندية».

وأضاف: «شيكابالا من حقه المشاركة في مباراة إنبي، في مسابقة الدوري الممتاز»، مؤكدًا أن موقفه سليم من الناحية القانونية.

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع إنبي الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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