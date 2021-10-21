انطلق بافتتاح تاريخي.. تعرَّف على أبرز الفعاليات بموسم الرياض

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بمسيرة حضرها أكثر من 750 ألف زائر

"تخيل أكثر".. بهذا الشعار انطلق موسم الرياض في أبهى حلة بعد أن صار واحدًا من المهرجانات السعودية المفضلة بعد النجاح الباهر الذي تحقق في موسم عام 2019؛ لينطلق موسم عام 2021 بفعاليات هي الأضخم على مستوى المنطقة.

وافتُتح الموسم التاريخي بمسيرة عالمية هائلة، حضرها أكثر من 750 ألف زائر، وتخللها مسيرات استعراضية بالعربات، وعروض لأكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، وما يزيد على 2500 طائرة درون، و6 مواقع للألعاب النارية.

ويكتسب الموسم هذه المرة طابعًا خاصًّا مع فعاليات متنوعة، يبلغ عددها نحو 7500 فعالية، في 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية. وتستعرض "سبق" عبر هذا التقرير أبرز تلك الفعاليات التي ينتظرها الجمهور السعودي بشغف.

بوليفارد رياض سيتي

هو وجهة الزوار والسياح المفضلة؛ إذ يستقبل زواره هذا العام على مساحة تفوق 3 أضعاف مساحته السابقة، ويتكون من تسع مناطق ثانوية. وتتميز كل منطقة بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم، والمتاجر المصممة خصيصًا لتناسب جميع الأعمار والأذواق.

ويحتوي البوليفارد على 4 مسارح، وممشى بطولة 3 كم، وحلبة سيارات كهربائية، و9 استديوهات عالمية، و4 مسارح، فضلاً عن أكبر سينما في السعودية بـ25 شاشة عرض، و12 ملعبًا، وغيرهم الكثير.

كراون جول

تعود منافسات مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) للرياض مجددًا عبر عرض "كراون جول" يوم 21 أكتوبر، وسيتنافس أفضل وأبرز المصارعين في الحلبة أمام الجمهور السعودي المتعطش للنزالات المثيرة.

مباراة النجوم

سيشهد الموسم الاستثنائي في يناير القادم مباراة من العيار الثقيل، ستجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد بقيادة المدرب العالمي آرسين فينجر، وذلك أمام فريق باريس سان جيرمان بنجومه الكبار ميسي ومبابي ونيمار في كأس موسم الرياض.

ونتر وندرلاند

مدينة الملاهي اللندنية الشهيرة بألعابها الشتوية ستكون حاضرة في الرياض؛ لتقدم نحو 52 لعبة مناسبة للكبار والصغار، وستتكون من 6 مناطق: منطقة غابة الثلج، ومنطقة دريم لاند كرنفال، ومنطقة المهرجان الشتوي، ومنطقة مغامرات الرعب، ومنطقة الصندوق السحري، وطريق العجائب.

مهرجان الألعاب الإلكترونية

سيكون عشاق الألعاب الإلكترونية على موعد مع مهرجان الألعاب الإلكترونية "رش Rush"، حيث يمكنهم التباري ضد بعضهم على جوائز قيمة.

ذا شامبيون أوف ماجيك

عرض عالمي يجمع ما بين الألعاب السحرية الضخمة وخفة اليد، وذلك في إطار استعراضي وفني مبهر.

عروض فنية ومسرحيات

يشهد الموسم هذا العام عددًا كبيرًا من العروض الفنية والموسيقية، والمسرحيات التي يشارك فيها نخبة من كبار النجوم والفنانين السعوديين والعرب.