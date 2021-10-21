أخبار عاجلة

عمار حمدي : هدفنا استعادة لقب الدوري وسعيد بدعم الجماهير -
تعرف علي حقيقة اعادة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري .. صور -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمدينة سيوة -
البرهان يعفي 6 سفراء لـ السودان من مناصبهم -
شمس الكويتية من بغداد : بلد الكرم والضيافة والطيبة -
«ناسداك دبي» توافق على إدراج برنامج تداول لصندوق «بيتكوين» -
أول تعليق من أحمد عبد القادر بعد هدفه الأول مع الأهلي -
«شباب الأعمال» تستضيف مساعد وزير التجارة ونائب مدير جهاز تنمية المشروعات -
ميقاتي: لبنان حريص على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية -
ظروف "الطائي" تغري "الشباب" .. و"الحزم" طريق "الاتحاد" للعودة للصدارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

Print
مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سعد جميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن من ضمن الشروط والضوابط أن كل من يدخل المملكة يحصل على لقاح كورونا المعترف به من الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دى إم سى»، مساء الأربعاء: «الموضوع قيد الدراسة، وخلال الفترة القادمة ستفتح الأبواب وسنرحب بأخوتنا ونستقبلهم بالورود، ويؤدون عمرتهم على أكمل وجه».

وأوضح عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي أن أبواب العمرة ستفتح أمام الدول العربية والإسلامية قريبًا، وبينها وباكستان والهند وإندونيسيا.

وواصل: «لم يتم تحديد أرقام حتى الآن، ولكن بالنسبة للأعمار، ستكون بحد أقصى 55 سنة، وسنرحب أخواننا في مصر».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً

3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً