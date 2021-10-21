مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

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قال الشيخ سعد جميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن من ضمن الشروط والضوابط أن كل من يدخل المملكة يحصل على لقاح كورونا المعترف به من الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دى إم سى»، مساء الأربعاء: «الموضوع قيد الدراسة، وخلال الفترة القادمة ستفتح الأبواب وسنرحب بأخوتنا ونستقبلهم بالورود، ويؤدون عمرتهم على أكمل وجه».

وأوضح عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي أن أبواب العمرة ستفتح أمام الدول العربية والإسلامية قريبًا، وبينها مصر وباكستان والهند وإندونيسيا.

وواصل: «لم يتم تحديد أرقام حتى الآن، ولكن بالنسبة للأعمار، ستكون بحد أقصى 55 سنة، وسنرحب أخواننا في مصر».