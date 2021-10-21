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ضبط 10 أشخاص في البحيرة لـ«تصوير مقطع وتسجيل أغنية دون تراخيص»

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ضبط 10 أشخاص في البحيرة لـ«تصوير مقطع فيديو وتسجيل أغنية دون تراخيص» ضبط 10 أشخاص في البحيرة لـ«تصوير مقطع وتسجيل أغنية دون تراخيص»

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 10 أشخاص لقيامهم بتصوير كليب أغنية بدون ترخيص.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة قد أكدت قيام 10 أشخاص مقيمين بدائرة المركز بحيازة عدد من الرايات بقطعة أرض فضاء بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على عدد من الرايات السابق الإشارة إليها – وعدد من الأقنعة مختلفة الأشكال والألوان – وكاميرا تصوير بمشتملاتها- و2 سلسلة حديدية) وذلك حال قيامهم بتصوير مقطع وتسجيل أغنية بالمنطقة المشار إليها.

كما تبين وجود كارت تخزين بيانات بالكاميرا يحوى مقطع فيديو لسالفي الذكر حال تصويرهم الأغنية، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصوير مقطع الفيديو دون الحصول على ثمة تراخيص من الجهات المختصة، وذلك بقصد نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي وتحقيق عائد مادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصرى اليوم

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