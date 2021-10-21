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مفتي الجمهورية: «ليلة ميلاد سيدنا رسول الله أفضل من ليلة القدر»

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مفتي الجمهورية: «ليلة ميلاد سيدنا رسول الله أفضل من ليلة القدر» مفتي الجمهورية: «ليلة ميلاد سيدنا رسول الله أفضل من ليلة القدر»

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، في لحظة نورانية مباركة من لحظات التاريخية قدر الله تعالى بميلاد سيدنا رسول الله، وكانت ليلة مباركة، وليلة مولده لها فضل كما ذكرها بعض العلماء في مؤلفاتهم، بل إن بعض العلماء رجح أن تكون ليلة ميلاد سيدنا رسول الله، أفضل من ليلة القدر، وبرهنوا على ذلك بجملة من البراهين منها، أنه لولاه لما نزل القران الذي نزل عليه، فلحظات ميلاده صلي الله عليه وسلم هي الافضل، وأنا أتحيز لهذا المنهج.

جاء ذلك خلال احتفالية نقابة السادة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، بحضور السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقاريء الشيخ أحمد تميم المراعي.

وتضمن الحفل كلمات لنقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم، وعرض فيلم تسجيلي يعرض للمرة الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعرض صور لمصور المدينة المنورة «خالد خضر»، واختتم الحفل، المنشد محمود هلال، بالتعاون مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام نبوي.

المصرى اليوم

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