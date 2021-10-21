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رابطة الأندية: 100 جنيه سعر موحد لتذاكر مباريات الدوري

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رابطة الأندية: 100 جنيه سعر موحد لتذاكر مباريات الدوري رابطة الأندية: 100 جنيه سعر موحد لتذاكر مباريات الدوري

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، توحيد تذاكر مباريات بطولة الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2021-2022، ليكون سعر التذكرة 100 جنيه،

وذكرت رابطة الأندية – في بيان مساء اليوم الأربعاء – أنه في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد، وبعد تنسيق رابطة الأندية مع جميع أندية الدوري الممتاز، وفي ظل تحديات جائحة ، فقد تقرر تحديد سعر موحد لتذكرة مباريات الدوري، على أن يكون السعر الموحد هو 100 جنيه للتذكرة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد لمسابقة الدوري الممتاز يوم الإثنين المقبل.

المصرى اليوم

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