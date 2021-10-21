محامي شيكابالا: قرار التسوية والتحكيم ملزم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية

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قال كمال شعيب، محامي محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن قرار لجنة التسوية والتحكيم ملزم لاتحاد الكرة المصري.

وقررت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، بطلان قرار إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب فريق نادي الزمالك لمدة 8 مباريات وتغريمه 250 الف جنيه.

وقال كمال شعيب، في تصريحات تليفزيونية: «القرار بإلغاء عقوبة شيكابالا ملزم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية»، مضيفًا: «ننتظر تنفيذ القرار من جانب رابطة الأندية واتحاد الكرة».

وأضاف: «حال عدم تنفيذ القرار لدينا خطوات تصعيدية للحفاظ على حق شيكابالا وضد المسئولين في الاتحاد المصري لكرة القدم».