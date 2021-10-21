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محامي شيكابالا: قرار التسوية والتحكيم ملزم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية

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محامي شيكابالا: قرار التسوية والتحكيم ملزم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية محامي شيكابالا: قرار التسوية والتحكيم ملزم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية

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قال كمال شعيب، محامي محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إن قرار لجنة التسوية والتحكيم ملزم لاتحاد الكرة المصري.

وقررت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، بطلان قرار إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب فريق نادي الزمالك لمدة 8 مباريات وتغريمه 250 الف جنيه.

وقال كمال شعيب، في تصريحات تليفزيونية: «القرار بإلغاء عقوبة شيكابالا ملزم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية»، مضيفًا: «ننتظر تنفيذ القرار من جانب رابطة الأندية واتحاد الكرة».

وأضاف: «حال عدم تنفيذ القرار لدينا خطوات تصعيدية للحفاظ على حق شيكابالا وضد المسئولين في الاتحاد المصري لكرة القدم».

المصرى اليوم

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