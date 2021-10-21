دوري الأبطال المجموعة (5): رقم مميز لـ بيكيه وليفاندوفسكي مستمر في التألق

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حقق برشلونة فوزه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم عندما هزم ضيفه، دينامو كييف الأوكراني، بنتيجة 1-0 في مباراة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

وسجل المدافع جيرارد بيكيه هدف المباراة الوحيد، ليرتفع رصيد برشلونة إلى 3 نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد دينامو كييف عند صفر من النقاط.

وأصبح بيكيه (34 عامًا و8 أشهر) هو أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، متخطيًا الرقم السابق المدون بأسم سيلفينهو (34 عامًا و7 أشهر).

وعلى الرغم من نتيجة الفوز إلا أن برشلونة حقق اسوأ مردود تهديفي بعد أول ثلاث جولات بمرحلة المجموعات في موسم من دوري الأبطال، مع اكتفاء الفريق بتسجيل هدف يتيم.

وفي المباراة الأخرى، سحق بايرن ميونخ مضيفه، بنفيكا، بنتيجة 4-0، ليستمر العملاق البافاري في الصدارة برصيد 9 نقاط، ويتجمد رصيد بنفيكا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وحافظ بايرن ميونخ على سلسلة اللا هزيمة خارج القواعد في دوري الأبطال بعدم الخسارة في أخر 20 مباراة (فازوا 16 وتعادلوا 4)، وهي أفضل سلسلة لا هزيمة خارج القواعد لفريق في تاريخ المسابقة.

وسجل بايرن ميونخ في جميع المباريات ال25 الأخيرة التي لعبها في دوري الأبطال، مع حفاظ روبرت ليفاندوفسكي على عادته التهديفية بتسجيله في المباراة، ليعزز من سجله المميز بكونه ضمن الطرف الفائز في جميع المباريات ال19 الأخيرة التي لعبها في المسابقة.

وأوضحت الإحصائيات أن المهاجم البولندي المميز قد سجل 33 هدفًا في أخر 27 مباراة لعبها بدوري أبطال أوروبا، وبالتحديد منذ بداية موسم 2018/2019.

وتلقى بنفيكا 4 أهداف في مباراة على ملعبه للمرة الأولى على الإطلاق في دوري الأبطال، لتكون هزيمة تاريخية للعملاق البرتغالي.