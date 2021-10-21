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مجدي عبدالغني يكشف مفاجآت في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

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مجدي عبدالغني يكشف مفاجآت في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي مجدي عبدالغني يكشف مفاجآت في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

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كشف مجدى عبدالغنى، نجم الاهلي السابق، عن ملامح قائمة محمود الخطيب، المرشح على مقعد رئيس النادى الاهلى.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية: «قائمة محمود الخطيب، في انتخابات الأهلي المقبلة، ستشهد تواجد خالد مرتجي في منصب نائب الرئيس وطارق قنديل أميناً للصندوق والعضوية، فوق السن، محمد شوقي ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي ومهند مجدي ومحمد السلاب ومحمد سراج وحسام غالي، العضوية تحت السن: محمد جمال الجارحي ومي سامي بطلة السباحة السابقة بالأهلي».

واوضح: «الخطيب سيُعلن خلال الساعات المقبلة قائمته لتقديم أوراق الترشّح قبل إغلاق باب الترشح بعد غد، الجمعة، الموافق 22 أكتوبر الجاري».

وتابع: «العامري فاروق (يقاتل) لدخول قائمة الخطيب في اللحظات الأخيرة على منصب نائب الرئيس ولو حدث ذلك سيخوض خالد مرتجي الإنتخابات على منصب أمين الصندوق ووقتها سيترشّح طارق قنديل على منصب العضوية وفي هذه الحالة سيتم الإستغناء عن أحد أفراد القائمة».

وأشار إلى أن المستبعدين من قائمة الخطيب حتي هذه اللحظة: العامري فاروق وخالد الدرندلي وإبراهيم الكفراوي وجوهر نبيل ورانيا علواني.

المصرى اليوم

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