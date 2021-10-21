تحريات الشرطة تكشف تفاصيل محاولة تكسير تماثيل الكباش في التحرير وهوية المتهم

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بدأت الجهات القضائية تحقيقات مكثفة في واقعة محاولة أحد الأشخاص الصعود إلى مسلة ميدان التحرير، وتحطيم الكباش الأثرية المصرية القديمة التي تتوسط ميدان التحرير.

مصادر قالت لـ«المصري اليوم» إن الأمن المكلف بتأمين ميدان التحرير القي القبض على المتهم اثناء محاولته تكسير الكباش بواسطة «شاكوش»، لكن أفراد الأمن سرعان ما تمكنوا من السيطرة عليه وتم اقتياده إلى قسم النيل.

كما قام أفراد الشرطة بإجراء معاينة وأثبتت التحريات وجود آثار ضربة من الشاكوش في أحد الكباش، حيث أصابت أسفل أنف أحد الكباش.

وأضافت التحريات أنه بمناقشة المتهم واستجوابه لم يعلق على الواقعة، وظهرت عليه علامات الاضطراب النفسي، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة حول قيامه بتكسير الآثار.

تماثيل ميدان التحرير

وبالعرض على الجهات القضائية قررت التحفظ على الآلة الحديدية المستخدمة في الواقعة، مع احتجازه لمدة 24 ساعة، لحين الانتهاء من تحريات المباحث، كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب النفسي للكشف عن مدى سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير حول حالته الصحية لاستكمال التحقيقات.

فيديو لحظة القبض على المتهم بمحاولة تكسير تماثيل الكباش (متداول)

كانت مصادر في وزارة السياحة والآثار، أن الضربة التي أطلقها المتهم بالشاكوش أسفل أنف أحد التماثيل، وأن رجال الترميم تحركوا في سرعة وتمت صيانة التمثال على الفور، ولن يظهر الكسر سوى للعين المدققة قليلًا، وأن الرجل لم يستطع سوى إصابة هذا الجزء من التماثيل الأربعة.

كباش ميدان التحرير - صورة أرشيفية

كما أن إدارة الترميم بالوزارة قررت إجراء عملية ترميم شاملة لجميع كباش ميدان التحرير، ومسلة رمسيس الثاني التي تتوسط الميدان، بعد تعرض أحد الكباش لمحاولة تحطيم.