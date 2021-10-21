مصدر بـ«السياحة والآثار»: كباش ميدان التحرير لم تتأثر بمحاولة الاعتداء

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قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والأثار لـ«المصري اليوم» إن كباش ميدان التحرير لم تتأثر بمحاولة شخص الاعتداء عليها، لافتا إلى حرص الوزارة على كل اثر في مصر، والحفاظ عليه في كل الحالات، مؤكدا أن محافظة القاهرة متعاقدة مع شركة تختص بتأمين الكباش والمسلة التي تتوسط ميدان التحرير.

كما أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه أن الوزارة متمثلة في أجهزتها المعنية تقوم بمتابعة أحوال الأثر بشكل عام وفي حالة حاجتها لأي أعمال ترميم يتم ذلك وفق الآليات المعمول بها.

وأشار إلى الوزارة لديها اهتمام كبير بكل ما يتعلق بالأثار، والتراث حتي أن الوزارة أطلقت مبادرة يتم تنفيذ المرحلة الثانية منها حاليا وهي تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، يذكر أن مبادرة تنظيف وصيانة تماثيل الميادين تم اطلاقها بداية العام الجاري.