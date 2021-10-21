«رونالدو» يُقرب «زيدان» من تدريب «اليونايتد»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الفرنسى زين الدين زيدان من تولى القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، خلفًا للمدرب النرويجى أولى جونار سولشاير.

وتراجع مستوى مانشستر يونايتد بشكل ملحوظ بعد انطلاقة قوية في بداية الموسم الجارى، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات ببطولة الدورى الإنجليزى، وتلقى هزيمة مذلة أمام ليستر سيتى بنتيجة 2-4، في الجولة الثامنة من مسابقة البريميرليج.

وذكر برنامج «التشيرنجيتو» الإسبانى أن إدارة مانشستر يونايتد تواصلت مع الفرنسى زين الدين زيدان من أجل تولى تدريب الشياطين الحمر خلفًا للمدرب النرويجى أولى جونار سولشاير.

وتأتى هذه التقارير رغم الأنباء التي ترددت حول ثقة إدارة مانشستر يونايتد في المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير، وعدم وجود نية لإقالته من منصبه.

وكشف البرنامج الإسبانى الشهير أن ترشيح الفرنسى زين الدين زيدان لتولى تدريب مانشستر يونايتد جاء بترشيح من النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم الشياطين الحمر.

وكانت عدة تقارير أكدت اهتمام مسؤولى مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أنطونيو كونتى، مدرب إنتر ميلان السابق، لخلافة سولشاير.

زين الدين زيدان - صورة أرشيفية

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 14 نقطة.

في سياق آخر، يشعر ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، باستياء من التصريحات الأخيرة لمدربه النرويجى أولى جونار سولشاير.

وقال سولشاير مؤخرًا: «أعلم أننا سنرى أفضل ما لدى ماركوس في السنوات القادمة. لقد قام بأشياء رائعة في سن مبكرة، لكنه الآن يقترب من أفضل عمر للاعب كرة القدم». وأضاف: «أنت تعرف ما فعله راشفورد خارج الملعب، حيث قام ببعض الأشياء الرائعة، والآن حان الوقت لإعطاء الأولوية والتركيز لكرة القدم».

وحسب صحيفة «ديلى ميل»، فإن المقربين من راشفورد أكدوا أن اللاعب مستاء من هذه التصريحات التي تطالبه بمنح الأولوية لكرة القدم على القيام بالعمل الخيرى.

وأوضح المقربون أن راشفورد منح الأولوية لكرة القدم عندما قرر تأخير إجراء جراحة لمساعدة المان يونايتد في نهاية الموسم الماضى، ثم اللعب مع إنجلترا في اليورو.

وقالت مصادر من مانشستر يونايتد إن كلمات سولشاير بشأن راشفورد أُسىء تفسيرها. وكان راشفورد أحرز هدفًا في خسارة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتى بنتيجة 2-4 في الدورى الإنجليزى الممتاز.