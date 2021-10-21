السفير البريطاني: محمد صلاح فخر مدينة ليفربول.. ولولا «كرشي» لوددت اللعب معه

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أشاد السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، بلاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائلا إنه «ساحر وشخص لا يصدق ومثال رائع لموهبة وملهم للشباب حول العالم».

وأضاف خلال لقائه مع مراسل «صدى البلد» اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري مع سفراء الاتحاد الأوروبي: «لولا أنني أملك كرش لفكرت في ممارسة كرة القدم مع محمد صلاح وأعتقد أنني لن أصمد أكثر من دقيقة واحدة معه في الملعب».

وتغنى السفير البريطاني بهدف صلاح في مرمى واتفورد بالدوري الإنجليزي، قائلا: «صلاح أحرز هدفا مستحيلا من الناحية الفيزيائية لكنه ممكن فقط لأنه مو صلاح».

ورأى أن صلاح يعتبر أفضل لاعب في العالم فضلا عن ما يمتلكه من شخصية مميز للغاية تجعله فخرا لمدينة ليفربول الإنجليزية.