دوري الأبطال المجموعة (6): رونالدو ينقذ الشياطين مجددًا ويريمي يخطف الأضواء

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نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوزًا صعبًا على ملعبه ضد أتالانتا الإيطالي، بنتيجة 3-2، في مباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021/2022.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره بنتيجة 2-0 (في نهاية الشوط الأول) إلى فوز بنتيجة 3-2، ليرتقي الشياطين الحمر لصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين يتلقى أتالانتا هزيمته الأولى ويتجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز لأصحاب الأرض والذي جاء قبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق، ليكون الجناح البرتغالي قد سجل في 3 مباريات متتالية مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007.

وقلب اليونايتد تأخره على ملعبه بفارق هدفين إلى فوز في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ اكتوبر في عام 2012، عندما كان الفريق متأخرًا في النتيجة ضد براجا البرتغالي بنتيجة 2-0 بعد أول 20 دقيقة من زمن اللعب، لكن الشياطين الحمر تمكنوا من انهاء المباراة بنتيجة 3-2.

وفاز مانشستر يونايتد بمباراة في دوري الأبطال كان متأخرًا في نتيجتها بفارق هدفين، للمرة الثالثة في المسابقة، وهو سجل لم يحقق أكثر منه أي فريق أخر (أرسنال أيضًا فعل ذلك في 3 مباريات).

وفي سويسرا، حقق فياريال فوزه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم بعد أن سحق مضيفه، يانج بويز، بنتيجة 4-1.

وصعد فياريال للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين تجمد رصيد بطل سويسرا عند 3 نقاط.

وسجل الجناح المهاجم يريمي بينو الهدف الإفتتاحي في المباراة، ليصبح اللاعب (19 عامًا) هو أصغر مسجل على الإطلاق لفياريال في دوري أبطال أوروبا.

وحقق فياريال ثاني أكبر فوز له خارج قواعده في دوري الأبطال، بعد فوزه على ألبورج بنتيجة 6-1 في عام 2008.