دوري الأبطال المجموعة (8): جورجينهو يتألق و كولوسيفسكي يحافظ على البداية المثالية

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حقق تشيلسي انتصارًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة 4-0 ضد فريق مالمو، في ثالث جولات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات في نسخة موسم 2021/2022 للمسابقة.

وتألق لاعب الوسط الإيطالي، جورجينهو، وسجل هدفين من اهداف فريقه ال4، كلاهما عن طريق ركلة جزاء.

وأصبح جورجينهو أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 6 أهداف في المسابقة، جميعها عن طريق ركلات الجزاء.

وسجل المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن هدف، ليسجل أول أهدافه على الإطلاق مع البلوز في مباراته رقم 137 مع تشيلسي بمختلف البطولات.

تشيلسي رفع من رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، في حين استمر الفريق السويدي في مؤخرة الترتيب بدون أي نقاط.

وفي المباراة الأخرى، خطف الجناح المهاجم السويدي، ديان كولوسيفسكي، هدف الفوز ليوفنتوس في مواجهتهم لـ زينيت سان بيطرسبيرج الروسي، خارج القواعد.

وفاز فريق السيدة العجوز بهدف نظيف قبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق، ليحافظ العملاق الإيطالي على انطلاقته المثالية بالفوز في جميع مباريات مرحلة المجموعات حتى الأن (3).

يوفنتوس حافظ على موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط، في حين تجمد رصيد زينيت عند 3 نقاط في المركز الثالث.