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الغندور عن محمد صلاح: «محتاج يشتغل على نفسه» لهذا السبب

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الغندور عن محمد صلاح: «محتاج يشتغل على نفسه» لهذا السبب الغندور عن محمد صلاح: «محتاج يشتغل على نفسه» لهذا السبب

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قال خالد الغندور نجم نادي الأسبق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بحاجه للمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.

للمزيد: محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا غائبًا عن ليفربول منذ مائة عام بعد تسجيله هدفًا في شباك أتلتيكو

ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بعد وصول محمد صلاح للعالمية وواحد من افضل لاعبي العالم المفروض يشتغل على نفسه شوية عشان يبقي من افضل لاعبي عبر التاريخ».

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعل عدد من خبراء الكرة العالمية يرشحونه للحصول على الكرة الذهبية متفوقًا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

المصرى اليوم

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