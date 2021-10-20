أبو ريدة يعبر عن سعادته باستضافة الإمارات لمونديال الأندية

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عبر المهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي «كاف»، عن سعادته بالقرار الذي شارك فيه اليوم بإسناد استضافة دولة الإمارات العربية لفعاليات كأس العالم للأندية 2021.

وقال أبوريدة: «أشعر بسعادة كبيرة لاستضافة دولة الإمارات فعاليات كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في التاريخ وأثق في قدرة البلد الشقيق على تنظيم حدث عالمي يليق بجميع أبناء الوطن العربي».

وأضاف: «الإمارات تمتلك كافة الإمكانيات لتقديم مونديال أندية بشكل مميز سواء ملاعب أو فنادق بجانب الأجهزة التقنية لنقل المباريات وفخور بكون المونديال يقام في بلد عربي شقيق مثلما فخري بقدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية من الطراز الأول بكل كفاءة وقدرة خلال الفترة المقبلة في ظل الدعم والتطوير الكبير الذي يتمتع به القطاع الرياضي والمنشآت الرياضية من الدولة المصرية بأعلى مستوياتها، والبنية التحتية الهائلة في كل شبر من أرض الوطن».

وعقد مجلس فيفا على مدار الساعات الماضية، اجتماعات بحضور المهندس هاني أبوريدة الذي يعد أقدم عضو بالفيفا، واتخذ المجلس فيها عدة قرارات جاءت على النحو التالي..

1. استضافة الإمارات كأس العالم للأندية 2021 مطلع عام 2022

2. عقد مؤتمر فيفا الـ72 يوم الخميس 31 مارس 2022 في الدوحة

3. عقد قمة عالمية يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 عن طريق الفيديو كونفرنس من أجل مناقشة مستقبل كرة القدم بعد تلقي تحديث مفصل حول عملية التشاور الجارية حول هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني الحالي للمباريات الدولية لكرة القدم للسيدات (2020-2023)، وافق مجلس فيفا على ثلاثة تعديلات هي :

* بطولة فيفا لكأس العالم للسيدات 2023: من 13 إلى 23 فبراير 2023 (حصريًا للفرق المشاركة في هذه البطولة).

* التوقف الدولي: 10-18 يوليو 2023.

* كأس العالم للسيدات 2023: 20 يوليو- 20 أغسطس 2023.

وأبلغ رئيس فيفا المجلس بنيته أن يكون أقرب إلى نهائيات كأس العالم، وبالتالي، تقسيم وجوده بين زيورخ والدوحة وعبر العالم، من أجل أداء مهامه الرئاسية.