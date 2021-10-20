مستشار الرئيس: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية 2020

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، إن الحياة لا تتوقف في مصر، وذلك مع وجود الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجدّ.

وأضاف «تاج الدين» لبرنامج «يحدث في مصر»، أنه يتمنى أن تظل هذه الاحتياطات والإجراءات الاحترازية مع المواطنين كأسلوب حياة وذلك للحد من أي أمراض أخرى أو أوبئة، قائلًا: «إحنا لسة في مرحلة محاولة تحصين أو إعطاء اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المصريين».

وكشف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه تم إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا لنحو 21 مليون مواطن، قائلًا: «الفرق بين الـ32 مليون جرعة والـ21 مليون مواطن يرجع إلى أن هناك البعض حصل على الجرعة الأولى فقط، والبعض الآخر حصل على الجرعتين».

وأكد «تاج الدين» أن الدولة تستهدف إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجدّ، لـ40 مليون مواطن قبل نهاية العام الجاري 2021.