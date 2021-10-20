سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بمستودع ذخيرة في حماة

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جي بي سي نيوز :- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 6 عناصر من قوات الدفاع الوطني السوري قتلوا، الأربعاء، في انفجار داخل مستودع ذخيرة بمحافظة حماة، وسط البلاد.

وأسفر الانفجار، بحسب المصدر، عن إصابة أكثر من 7 من قوات الدفاع الوطني، التي تُعد من أبرز وأكبر المجموعات المسلحة الموالية للقوات الحكومية.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات الانفجار، الذي وقع في مستودع للذخيرة تابع للمسلحين الموالين للحكومة السورية، قرب المدخل الجنوبي لحماة، على طريق حمص-حماة.

جاء ذلك بعد ساعات من استهداف حافلة للقوات الحكومية وسط العاصمة دمشق، بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من القوات، وإصابة 4 آخرين، فيما تم تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في المكان نفسه.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن تفجيرا مزدوجا استهدف حافلة عند جسر الرئيس في دمشق تسبب في سقوط قتلى وجرحى.