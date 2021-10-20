أمانة الطائف تنفذ أكثر من 100 جولة رقابية على المحال الغذائية والمطاعم والأسواق

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للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق الإجراءات الصحية

نفذت "إدارة الرقابة البلدية" بأمانة محافظة الطائف أكثر من 100 جولة على المحال الغذائية والمطاعم والأسواق، خلال خمسة أيام ماضية، وذلك للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق الإجراءات الصحية.

وأوضحت أمانة محافظة الطائف في بيانٍ لـ "سبق" أن عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها "إدارة الرقابة البلدية" بلغت أكثر من 100 جولة تفتيشية، وذلك خلال خمسة أيام، ومازالت مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، إلى جانب تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، وكذلك المحافظات المرتبطة بأمانة الطائف.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد بلدي 940 .