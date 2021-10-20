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كيف ستحوِّل "طفرة السلع" 742 مليار دولار من أوروبا والصين إلى والإمارات؟

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كيف ستحوِّل "طفرة السلع" 742 مليار دولار من أوروبا والصين إلى السعودية والإمارات؟ كيف ستحوِّل "طفرة السلع" 742 مليار دولار من أوروبا والصين إلى والإمارات؟
"بلومبيرج إيكونوميكس" توقعت أن تشهد تركيا ومصر ارتفاعًا بفواتير الواردات

كيف ستحوِّل

يتسبب ارتفاع السلع "طفرة السلع" هذا العام في تحويل ما قدره 742 مليار دولار من دول في أوروبا والصين إلى دول مثل والإمارات وروسيا، وفقًا للمحللين الاقتصاديين في وكالة " بلومبيرغ".

ووفقًا لتحليلات مؤسسة "بلومبيرج إيكونوميكس" ستشهد دول، مثل تركيا ومصر، ارتفاعًا في فواتير الواردات، وستشعر الدول ذات الدخل المنخفض مثل بنجلاديش وفيتنام وتايلاند بألم شديد، في حين ستكون خسائر أوروبا والصين كبيرة من حيث القيمة الدولارية، لكنها تظل مكبوحة بالنسبة إلى حجم َيْهما الكبير، وقد تقف عما يعادل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت السلع من النفط إلى النحاس والبُن هذا العام مع انتعاش الاقتصادات الكبرى من وباء ، وتعطُّل عمليات التسليم بسبب اختناقات سلسلة التوريد. وتلقت أسعار الطاقة دفعة إضافية في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي والفحم في معظم أنحاء آسيا وأوروبا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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