جراحة دقيقة لاستئصال «الغدد اللعابية» بمستشفى منشية الكبرى العام

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شهدت مستشفى منشية البكري، إجراء جراحة دقيقة لمريضة في عمر 45 سنة، تعاني من التهاب الغدد المزمن، عبارة عن استئصال الكلي للغدة الدرقية من قبل، وتم إجراء استئصال الغدد اللعابية تحت الفك السفلي، باستخدام الأعصاب اللسانية والفك السفلي، وتعد هذه الجراحة من الجراحات ذات المهارة الفائقة والخاصة، وأجرى الجراحة الدكتور محمد سعيد رئيس قسم الجراحة، والدكتورة فاطمة برهام رئيس قسم التخدير.

وتقدم المستشفى خدمة اعطاء مصل كورونا، ويوجد بها رعاية متخصصة، مثل رعاية الكبد ورعاية الجهاز الهضمي، وذلك ضمن الجهود المبذولة في مستشفيات القطاع العلاجي لرفع معدلات العمليات، ورفع كفاءة الجراحات التي تتم فيها.

وقال الدكتور عصام فريد مدير عام المستشفى، أنها تعمل على رفع كفاءة مستوى الأقسام الجراحية من خلال التعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة في سد احتياجات الاقسام الجراحية، ومدها بكل الامكانيات التي من شأنها تيسير العمل.

وذكر مدير المستشفى، أنه يتم العمل على رفع معدلات الأداء في العمليات للوصول لأكبر عدد في تقديم الخدمات الطبية، وتقدم خدمات، عديدة للمواطنين، وتعمل على تطويرها ورفع كفاءتها، كما تقوم بعمل جميع التحاليل والإشاعات اللازمة للمريض لتحضيره قبل العملية الجراحية من خلال خدمات وحدة المعمل في المستشفى، والتي تقوم بتقديم خدمات مثل صورة الدم الكاملة ووظائف الكلى والكبد وتحاليل السيولة، ومسحة كورونا وتحاليل مزرعة الدم والبول.

كما تقدم خدمات الاشاعات المختلفة مثل اشعه xray والاشعة المقطعة واشعة الموجات فوق الصوتية«الدوبلكس للأوردة والشرايين»، ويعمل قسم الاشعة بالمستشفى بنظام الباكس.

وقال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجي، أن رفع معدلات وكفاءة الاداء في أقسام العمليات في جميع المستشفيات التابعة للمديرية، هدف اساسي ضمن خطة المديرية التي من شأنها الوصول بمستشفيات القطاع العلاجي لمستوى تنافسي لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

كما أكد الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أنه يعمل على توفير كل الدعم اللازم في هذا الشأن، تقديرا للجهود المبذولة من اطباء الجراحات، واهتماما خاصا توليه المديرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات من خلال المستشفيات التابعة لها.