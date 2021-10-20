محافظ الإسماعيلية في زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لقرية عين غصين

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قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بعمل زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وكان المحافظ في إحدى الجولات لتفقد وإفتتاح عدد من المشروعات، فقام بالتوجه لمقر الوحدة المحلية في زيارة مفاجئة لتفقد ومتابعة سير العمل داخل الوحدة المحلية لقرية عين غصين، والتأكد من تقديم كافة الخدمات المطلوبة لمواطني القرية على أكمل وجه.

وخلال الزيارة المفاجئة حرص المحافظ على توجيه تعليماته للعاملين بالوحدة المحلية للقرية، بضرورة العمل على خدمة المواطنين وراحتهم، وتوفير حياة كريمة لهم .

كما وجه تعليماته بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواصلة أعمال الإزالات للحالات المخالفة في مراحلها الأولى، وبشكل دائم ومستمر.