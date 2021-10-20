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تعرف على أسباب الموافقة على تأجيل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لنهاية 2021

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تعرف على أسباب الموافقة على تأجيل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لنهاية 2021 تعرف على أسباب الموافقة على تأجيل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لنهاية 2021

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حرصت لجنة الشباب والشباب والرياضة بمجلس النواب على توضيح أسباب الموافقة النهائية على مشروع على مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والذي وافق عليه المجلس نهائيًا مؤخرًا، وتمثلت الأسباب في الآتي:

أن نجحت في توفير اللقاحات اللازمة لذلك وإتاحتها مجانًا لجميع المواطنين ،لذلك كان لزاما التفكير في إجراء انتخابات الهيئات الرياضية، بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية.

و أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مصر أتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبير للمواطنين وصدرت العديد من القرارات تضمنت إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها ابتداء من يونيو سنة 2020، وكذلك ارجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021.

ويتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 2020- 2021.

ويجوز مدة المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية انه لما كانت الوزارة المختصة بشئون الرياضة واللجنة الأوليمبية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيىات الرياضية وفق النظم الاساسية لتلك الهيئات لذلك رُؤي مد المدة.

المصرى اليوم

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