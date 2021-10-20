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فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تصل روما للمشاركة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية

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فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تصل روما للمشاركة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تصل روما للمشاركة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية

لاقتراحات اماكن الخروج

وصلت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية إلى العاصمة الإيطالية روما، استعدادًا لتمثيل في الاحتفاء بمدينة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية عام 2021، ضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر.

وبحسب بيان، جرى استقبال الفرقة ببانرات تمثال ساحة مصر ،وقبة قناة السويس والفنار والذي يعد أحدث المشروعات السياحية بمحافظة بورسعيد والتى تم اختيارها لتكون عاصمة الثقافة للعام الجاري.

وتعبر الفرقة عن هوية محافظة بورسعيد الثقافية والفنية، وتمثل الدولة خلال احتفالية الأكاديمية المصرية بروما، ويشهد العام الحالي مزيد من الفعاليات الثقافية والفنية تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة في إطار اختيار بورسعيد كعاصمة الثقافة المصرية لعام 2021.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل أعضاء الفرقة قبل السفر مطالبا بتحقيق صورة مشرفة في المجال الثقافى والفني، يعبر عن محافظة بورسعيد والتى دائما تذخر بالإنجازات في كافة المجالات.

المصرى اليوم

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